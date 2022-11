Egy 19 ezres kisvárost tettek meg Herszon központjának az oroszok

Miután Herszon városát visszafoglalták az ukránok, az oroszok elvesztették az egyetlen ukrán megyeszékhelyüket, amelyet a februárban indított inváziójuk során elfoglalták. Ezért ideiglenesen új székhelyet jelöltek ki Herszon megye általuk továbbra is megszállt részére: Henicseszkről nem sokan hallhattak, nem véletlenül: egy álmos 19 ezres kisváros az Azovi-tenger partján, jó messzire Herszon városától, ide költöztették a megszálló apparátusukat is. Összehasonlításul, Herszonban a háború előtt közel 300 ezren laktak.

After the surrender of Kherson, the Russian authorities appointed the city of #Henichesk as the administrative capital of the occupied part of the Kherson region.#Kherson was the only regional center that #Russia had managed to conquer since the beginning of the invasion. pic.twitter.com/oj0guSg7f3

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2022