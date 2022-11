A Krímben is evakuálásba kezdtek az oroszok

A legutóbbi ukrán területszerzés miatt elkezdték evakuálni az egyik fontos légi bázisukat a Krím-félszigeten az oroszok. Attól tartanak, hogy Herszon megye nyugati részének visszafoglalásával az ukránok elérhetik rakétáikkal a Krím északi részén található csaplinkai bázisukat, ahol főleg helikoptereket állomásoztatnak. Most az a cél, hogy legalább 90 kilométernyire elvigyék az új frontvonal, azaz a Dnyeper folyó vonalától a gépeket, mert odáig nem tudnak a HIMARS-rakétavetőikkel ellőni.

Russians are starting to evacuate their helicopter base in Chaplynka, due to the fact that HIMARS are now in firing range to this Russian-occupied city. The base was also an important CnC post.

The moving of gear out of the 90km GLMRS zone will continue.

#Kherson #Chaplynka pic.twitter.com/0HRpVijUPb

— (((Tendar))) (@Tendar) November 12, 2022