Bezárt az intenzív a marosvásárhelyi kórházban, mert többen meghaltak kórházi fertőzés miatt

Antibiotikum-rezisztens baktériummal fertőződtek meg.

A news.ro-ra hivatkozva a Főtér arról ír, hogy be kellett zárni a marosvásárhelyi megyei kórház intenzív osztályát, mivel több beteg is kórházi fertőzést kapott, majd meghalt. Ezt a news.ro szerint a városba látogató Adriana Pistol egészségügyi államtiktár jelentett be. Pistol szerint az elmúlt napokban fedezték fel a fertőzésgócot, összesen hat beteg fertőződött meg pseudomonas aeruginósával, illetve acinetobacter baumanniivel, akik közül öten meghaltak. Hozzáteszi: a betegek mindegyike több súlyos betegségben is szenvedett.

A történtek miatt az összes intenzíven ápolt beteget megvizsgálják.

Az államtitkár hozzáteszi: a kórház intenzív osztálya eleve ideiglenes engedéllyel működött, és nem a legjobb körülményeket biztosította a páciensek számára.