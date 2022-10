Játszótér mellett csapódott be egy rakéta Kijevben

Ma reggel Oroszország ismételten csapást mért több ukrán városra is országszerte. Kijevet négy rakétatalálat érte: az egyik a Sevcsenko parkot, a főváros egyik legforgalmasabb rekreációs pontját találta el. A lövedék azon belül is egy játszótér közelében csapódott be.

A Kyiv Independent által közzétett fotón látható a hatalmas kráter, és mögötte a gyerekeknek szánt játszóeszközök.

A photograph and video footage show a children's playground in the center of Kyiv after a Russian missile attack.

Russia is repeatedly striking cities all over the country on the morning of Oct. 10. pic.twitter.com/nsQy7kCXdz

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022