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Gazdaság

Tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára szerdától

Megint csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.
Adrián Zoltán / 24.hu
Megint csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.
24.hu
2026. 06. 16. 11:19
Megint csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.
Adrián Zoltán / 24.hu
Megint csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.
A benzinnél két számjegyű lesz a csökkenés, a gázolajnál csak egy.

Szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.hu. A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg a portál szerint.

2026.06.16-án, kedden a piaci átlagárak (külföldi autósoknak) a következők szerint alakulnak a kutakon:

  • 95-ös benzin: 640 Ft/liter,
  • gázolaj: 663 Ft/liter.

A védett árak (magyar autósoknak) is élnek még:

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter,
  • gázolaj: 615 Ft/liter.

A Portfolio.hu megemlíti, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenése mögött elsősorban az olajár jelentős esése és a forint erősödése áll. Azt is írják, hogy szerintük, ha a védett árat most vezetnék ki, az sokkal kevésbé érintené érzékenyen a magyar autósokat, mint az utóbbi időszakban bármikor. Ezzel arra utalnak, hogy egyre csökken a piaci ár és a védett ár közötti különbség a nagykereskedelmi ár mérséklődése miatt.

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