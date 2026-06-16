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Bankautomatát robbantottak a szlovákiai Oszlányban

TV JOJ
admin Ősze András
2026. 06. 16. 09:35
TV JOJ

Bankautomatát robbantottak egy nyugat-szlovákiai faluban, a Privigyei járásban található Oszlány településen – írja az Új Szó. A robbanás kedd hajnalban negyed 3-kor történt a főtéren elhelyezett készpénzfelvevő automatánál. A szlovákiai lap szerint

a robbanás ereje akkora volt, hogy „a környéket üvegcserepek és törmelékek borították be”. A zajra a település több lakója is felébredt.

A rendőrség és más biztonsági szervek röviddel az eset után lezárták a helyszínt, a főteret kordonnal vették körül. A nyomozók jelenleg bizonyítékokat gyűjtenek és felmérik a keletkezett károkat.

Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy az elkövetőknek sikerült-e pénzt zsákmányolniuk, illetve, hogy történt-e személyi sérülés. Az ügy kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

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