Bankautomatát robbantottak a szlovákiai Oszlányban

Bankautomatát robbantottak egy nyugat-szlovákiai faluban, a Privigyei járásban található Oszlány településen – írja az Új Szó. A robbanás kedd hajnalban negyed 3-kor történt a főtéren elhelyezett készpénzfelvevő automatánál. A szlovákiai lap szerint

a robbanás ereje akkora volt, hogy „a környéket üvegcserepek és törmelékek borították be”. A zajra a település több lakója is felébredt.

A rendőrség és más biztonsági szervek röviddel az eset után lezárták a helyszínt, a főteret kordonnal vették körül. A nyomozók jelenleg bizonyítékokat gyűjtenek és felmérik a keletkezett károkat.

Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy az elkövetőknek sikerült-e pénzt zsákmányolniuk, illetve, hogy történt-e személyi sérülés. Az ügy kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.