bruce willisemma heming willis
Élet-Stílus

Felesége eloszlatott egy nagy tévhitet Bruce Willis betegségével kapcsolatban

Team GT / GC Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 16. 11:31
Team GT / GC Images

Egy amerikai podcastműsor vendége volt Emma Heming Willis, Bruce Willis felesége. A korábbi modell természetesen a korábbi filmsztár egészségi állapotáról is nyilatkozott, elmagyarázva, hogy Willis afáziájának három különböző változata létezik, és nem úgy érinti a sztárt, mint azt korábban gondoltuk.

Az, amelyik Bruce-nál előfordul, a kommunikációt befolyásolja, de van egy másik variáns is, amely a viselkedést, és egy másik, amely a mozgást.

A kérdésre, hogy Willis memóriájára hatással van-e a betegsége, Heming Willis úgy válaszolt: nem.

Az agy egy másik része. Szóval, amikor az emberek azt kérdezik, emlékszik-e még rám, az a válaszom, hogy igen, hiszen nem Alzheimer-kóros, hanem mozgásszervi betegsége van. Gyakori tévhit, mikor a demenciára gondolunk, akkor azt hisszük, az ember emlékezőképessége is eltűnik.

Hozzátette: Willis megismeri a családját még mindig.

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