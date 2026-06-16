Földbe csapódott egy nehézbombázó Kaliforniában, nyolcan meghaltak – Videó

Lezuhant egy B-52-es nehézbombázó Los Angelestől északkeletre fekvő Edwards légi támaszpont repülőterén, hétfőn, 11 óra után, a fedélzeten nyolc ember tartózkodott, a balesetet egyikük sem élte túl – írja a BBC.

A nyilvánosságra került felvételek alapján a lezuhant repülőgép szinte teljesen megsemmisült. A becsapódás után tűz ütött ki, amely a kifutópálya melletti füves terület jelentős részét felperzselte. A kifutópályában is károk keletkeztek, emiatt az Edwards légi támaszponton ideiglenesen felfüggesztették a repülést.

A szóban forgó B-52 Stratofortress az Egyesült Államok légierejének ikonikus hadászati nehézbombázója, amely mintegy 14 ezer kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. A típust 1955-ben állították hadrendbe, és máig az amerikai légierő egyik legrégebben szolgálatban álló repülőgépe. A 2000-es évek elején indult modernizációs programnak köszönhetően a jelenleg üzemelő B-52-esek várhatóan egészen 2045-ig rendszerben maradhatnak. A Boeing összesen közel 740 darabot gyártott a több mint 50 méteres szárnyfesztávolságú, csaknem 50 méter hosszú óriásbombázóból.