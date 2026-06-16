Azt hitték, életük végéig kaphatják a milliós illetményüket, de jött a tiszás kétharmad

Kevés kellemesebb állás lehetett a világon, mint egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) kuratóriumában vagy felügyelőbizottságában tevékenykedni: évi néhány ülésért (több) milliós havi fizetések jártak, a megbízatás pedig lényegében élethossziglan szólt. Ezeket többnyire jutalomként osztogatták fideszes káderek, politikusok, állami cégvezetők között. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egyik kekva, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány úgy próbált elhatárolódni a többi kekvától egy nekünk írt levélben, hogy

az összes alapítvány közül talán csak náluk nincsenek politikai kinevezettek a kuratórium tagjai között.

Aki egy ilyen testületbe bekerült, arra számíthatott, hogyha akarja, akár élete végéig itt ülhet, mivel senki más, csak a többi kurátor mondathatja le, akiket szintén a fideszes kétharmad nevezett ki eredetileg.

A Tisza Párt kétharmada azonban szétrobbantotta ezt a számukra idilli világot. A már hétfőn elfogadott alkotmánymódosítás után a parlament elé benyújtott uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében benyújtott törvénycsomag két lépcsőben szünteti majd meg a kekvákat: a nem egyetemi vagyonkezelő alapítványokat augusztus végéig, az egyetemi alapítványokat pedig 2027. augusztus elejéig megszüntetik, a részükre odaajándékozott 3 ezer milliárd forint értékű állami vagyont pedig visszaveszik. De az egyetemi kuratóriumokban és felügyelőbizottságokban ülő fideszes potentátok sem maradhatnak még egy évig a helyükön a bevezetett szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt, az új tagokat pedig nyílt pályázat útján választják ki.

A kekvák megszüntetésével (összesen 37 ilyen alapítvány van) közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági hely szűnik meg, ahol az átlagos tiszteletdíj bruttó 1,5 és 2 millió forint között mozgott pár évvel ezelőtt, de tudunk 3 millió forintos díjazásról is.