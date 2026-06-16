Tűz- és robbanásveszélyes a legtöbb internetről rendelt, olcsó telefontöltő

Robbanáshoz, tűzhöz és áramütéshez is vezethet az olcsó, internetes oldalakról vásárolt telefontöltők használata – hívja fel rá a figyelmet a Which? nevű, brit fogyasztóvédelmi szervezet. Legújabb kutatásukban különböző webshopokról rendelt töltőket teszteltek, az eredmények aggasztóak.

A Which? összesen 15 eszközt próbált ki, amelyek közül kilencet balesetveszélyesnek tituláltak. Közlésünk szerint az Amazonról, az AliExpressről és az eBayről is szállítottak ki nekik olyan töltőket, amelyek használata áramütéssel járhat. Ezek közül nyolcnál a kigyulladás és robbanás esélye is fennállt.

A silány minőségű töltők csomagolásairól ráadásul hiányoztak olyan információk, amelyek feltűntetése nélkül forgalmazni sem lehetne azokat. Akadt köztük olyan termék is, amelyet az Apple logójával és nevével láttak el, pedig valójában olcsó hamisítvány volt. A hamis Apple-töltő is tűz- és robbanásveszélyesnek bizonyult a próbák során.

A Temuról és Sheinről rendelt töltők meglepő módon átmentek a biztonsági teszteken, ez azonban nem azt jelenti, hogy ezek az online piacterek megbízhatók. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ugyanis nemrég súlyosan egészségkárosító anyagokat találtak az onnan rendelt műanyag termékekben.