telefontöltőaliexpressamazonebay
Tech

Tűz- és robbanásveszélyes a legtöbb internetről rendelt, olcsó telefontöltő

Tűz- és robbanásveszélyesek az olcsó telefontöltők.
RHJ / Getty Images
24.hu
2026. 06. 16. 11:52
Tűz- és robbanásveszélyesek az olcsó telefontöltők.
RHJ / Getty Images

Robbanáshoz, tűzhöz és áramütéshez is vezethet az olcsó, internetes oldalakról vásárolt telefontöltők használata – hívja fel rá a figyelmet a Which? nevű, brit fogyasztóvédelmi szervezet. Legújabb kutatásukban különböző webshopokról rendelt töltőket teszteltek, az eredmények aggasztóak.

A Which? összesen 15 eszközt próbált ki, amelyek közül kilencet balesetveszélyesnek tituláltak. Közlésünk szerint az Amazonról, az AliExpressről és az eBayről is szállítottak ki nekik olyan töltőket, amelyek használata áramütéssel járhat. Ezek közül nyolcnál a kigyulladás és robbanás esélye is fennállt.

A silány minőségű töltők csomagolásairól ráadásul hiányoztak olyan információk, amelyek feltűntetése nélkül forgalmazni sem lehetne azokat. Akadt köztük olyan termék is, amelyet az Apple logójával és nevével láttak el, pedig valójában olcsó hamisítvány volt. A hamis Apple-töltő is tűz- és robbanásveszélyesnek bizonyult a próbák során.

A Temuról és Sheinről rendelt töltők meglepő módon átmentek a biztonsági teszteken, ez azonban nem azt jelenti, hogy ezek az online piacterek megbízhatók. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ugyanis nemrég súlyosan egészségkárosító anyagokat találtak az onnan rendelt műanyag termékekben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Fradi távozó légiósa: Úgy hiszem, jelenleg egy kicsit kiürült a kassza, és én voltam az egyik, akinek nem adtak új szerződést
A csepeli fideszes jelölt online nézte végig a Fidesz-kongresszust, szerinte nem az történt, amire szükség lett volna
52 éve nem produkált egy csapat sem olyan félidőt, mint Uruguay
Azonnali hatállyal megszüntették Hajdu János volt TEK-vezér rendőr altábornagyi jogviszonyát
„Láttam olyan, padláson szárított dohányt, ami tele volt galambszarral” – kiszorította a csempészárut a saját gyártású hamis cigaretta a feketepiacon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik