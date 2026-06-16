„Láttam olyan, padláson szárított dohányt, ami tele volt galambszarral” – kiszorította a csempészárut a saját gyártású hamis cigaretta a feketepiacon

A YouGov piackutató évek óta elkészíti a hazai dohányipari szereplők számára az úgynevezett üresdoboz-kutatást (eldobott, üres cigisdobozokat gyűjtenek össze és vizsgálnak meg), melynek elsődleges célja, hogy monitorozni tudják a hamisított és külföldi cigaretták arányát a piacon. A 24.hu által megismert legutóbbi felmérés eredményei közt vannak egészen elképesztő megállapítások, a lapunknak név nélkül nyilatkozó iparági forrás pedig úgy értékelt, hogy korábban sosem látott trend uralkodik az illegális dohánytermékek piacán.

A legnagyobb hazai városokban, valamint a dohányipari megrendelők által meghatározott fókusztelepüléseken begyűjtött üres cigisdobozok 87,1 százaléka volt legutóbb adózott, míg 12,9 százaléka adózatlan. Lefordítva: 100-ból nagyjából 13 cigarettát nem magyarországi dohányboltban vásároltak. Ez az arány egyébként egybevág a korábbi évek tapasztalataival, 2014-ig visszamenőleg valahol 85 és 90 százalék között ingadozott a legálisan beszerzett cigaretták aránya a kutatásban. A feketepiac Magyarországon a fogyasztói árak emelkedésével együtt, de kis mértékben növekszik, ugyanakkor, összehasonlítva más uniós országokkal – ahol a cigaretta is lényegesen drágább –, sokkal kedvezőbb a helyzet, mert ott a piac harmada-fele is származhat illegális forrásokból.

2024 óta két ütemben végzik el a kutatást: a hagyományos cigaretták elemszáma adatfelvételenként 11.600 darab, így évente 23.200 darab cigarettásdobozt gyűjtenek össze. Mi most a legfrissebb, 2025 második felében készült kutatás eredményeit mutatjuk be.