Veszélybe kerülhet a Mol szerbiai üzlete, ha az USA nem lép közbe

Kedden lejár a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar Mol számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról – írja az MTI. Ezzel veszélybe kerülhet a felvásárlás, amiről még január közepén állapodott meg a Mol az orosz Gazpromnyefttyel a szerb olajfinomító megvásárlásáról, ám a tárgyalások többször is megakadtak.

Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) meghosszabbítja-e a NIS működését lehetővé tevő engedélyt, amelynek hatálya június 16-án jár le.

A NIS múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyag-ellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. A cég arra is hivatkozott, hogy előrehaladott szakaszban vannak a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalások.

Az OFAC emellett június 6-án szintén június 16-ig adott hivatalos engedélyt a Molnak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter június 10-én közölte, hogy sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a Mol és a szerb állam között a NIS kérdésében. A tárcavezető tájékoztatása szerint, amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal, és az OFAC jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol.

Az amerikai szankciók működnek

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.