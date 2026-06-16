emberölésviii. kerületjózsefvárosrendőrség
Belföld

Meghalt egy 85 éves nő, hajtóvadászat indult

admin Farkas György
2026. 06. 16. 06:40
Emberölés gyanúja miatt nyomoznak.

Egy 85 éves nőt ölhettek meg egy józsefvárosi lakásban. Az elkövetőt a rendőrök nagy erőkkel keresik. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon éjszaka közölte: hétfőn este bejelentés alapján mentek ki a VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz.

Holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. Azt írták: a helyszími szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.

A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

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