Hamarosan lemondhat a szerb elnök, hogy miniszterelnök lehessen

Aleksandar Vučić szerb elnök esetleges lemondása esetén Ana Brnabić házelnök ideiglenesen átvenné az államfői feladatokat, és ezzel ő lenne az első politikus Szerbiában, aki pályafutása során a három legfontosabb állami tisztséget is betöltötte – írta a Danas című belgrádi napilap.

Ana Brnabić korábban már miniszterelnökként is szolgált, így az ideiglenes államfői tisztség betöltésével elmondhatná, hogy már a végrehajtó, a törvényhozó és az államfői hatalom vezetője is volt.

Aleksandar Vučić elnöki megbízatása 2027 májusában jár le, és a szerbiai alkotmány értelmében nem választható meg ismét. A sajtóban korábban megjelent találgatások, illetve a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) vezetőinek bejelentése szerint az államfői tisztség után Aleksandar Vučić ismét Szerbia miniszterelnöke lehetne. A politikus 2014 és 2017 között volt az ország kormányfője, a tisztségről azért mondott le, hogy indulhasson az elnökválasztáson.

Rövidebb lenne az elnöki ciklus

Miloš Vučević, az SNS elnöke már februárban arról beszélt, abban reménykedik, hogy Aleksandar Vučić lesz a miniszterelnök az őszi előrehozott parlamenti választások eredményeként.

Aleksandar Vučić korábban is sejtelmesen fogalmazott arról, hogy lemondana és ezzel lerövidítené elnöki megbízatását, hogy az előrehozott parlamenti választásokkal egy időben lehessen megtartani az elnökválasztást is. Közölte, fontolgatja, hogy a következő parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként induljon. A politikus hangsúlyozta, hogy döntése még nem végleges, ugyanakkor azt is kijelentette, hogy már megkezdte a felkészülést az elnöki hivatal elhagyására.

A Szerb Haladó Párt számára előnyt jelenthetne a két választás egyidejű megtartása, mert a párt továbbra is Vučić személyére építi politikai támogatottságának jelentős részét.

Vučić eddig elutasította az új választás lehetőségét

A szerb államfő a múlt héten egy televíziós interjúban már tényként közölte, hogy három-négy hónapon belül, de akár korábban is lemondhat köztársasági elnöki tisztségéről. A szerb alkotmány és a vonatkozó törvények értelmében ilyen esetben a parlament elnöke veszi át ideiglenesen az államfői jogköröket az új elnök megválasztásáig.

A szerb elnök ugyanakkor visszautasította azokat a találgatásokat, amelyek szerint lemondását követően a kormány átalakításával válna miniszterelnökké, hogy jövő szeptemberig, a kormány megbízatási idejének végéig kormányozzon, és csak akkor tartsanak parlamenti választást, miközben az előrehozott elnökválasztás során egy általa támogatott jelöltet választanának meg államfőnek. Mint mondta, ez a forgatókönyv nem valósulhat meg, mert ő

nem fél a választásoktól, és egyetlen napig sem akar legitim felhatalmazás nélkül kormányozni.

A szerbiai diáktüntetések és kormányellenes megmozdulások több mint másfél éve tartanak – az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlása óta, ami 16 ember halálát okozta –, és az ellenzék egy része új parlamenti választásokat követel, de ezt a lehetőséget Aleksandar Vučić mindeddig elutasította.