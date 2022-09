A magyar gázhálózatra a TEK felügyel 

Az Északi Áramlat ellen elkövetett feltételezett szabotázsakciók miatt Európa-szerte mindenhol növelték a kritikus infrastruktúrák biztonságát. Magyarországon ez a Terrorelhárítási Központ (TEK) feladata, monitorozzák is folyamatosan a gázrendszer biztonságát – tudta meg a Napi.hu. A portált a TEK arról tájékoztatta, egyelőre nem rendelkeznek olyan konkrét információval, amely alapján további fokozottabb védelmi intézkedéseket kellene elrendelni. Magyarország már az egész európai hálózat szempontjából kiemelt jelentőségűvé válhat, mivel lényegében csak a Török Áramlat Magyarországon keresztülfutó balkáni ága lenne orosz gázbetáplálási pont. Erről beszélt Szijjártó Péter külügyminiszter is a Türk Államok Szervezetének energiaügyi minisztereinek tanácskozásán is.