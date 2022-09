Kadirov szerint az orosz hadsereg könnyű szerrel el tudná pusztítani bármelyik nyugati országot

A Telegramon osztotta meg gondolatait Ramzan Kadirov, Putyin egyik legelkötelezettebb híve. Csecsenföld vezetője az oroszok részleges mozgósítása kapcsán mondta azt, hogy Oroszországnak olyan erőforrások állnak a rendelkezésére, hogy a NATO és a Nyugat már a számolásba is belefáradna. Kadirov szerint ha a bűnüldöző szerveket is beleszámoljuk, a tartalékosok figyelmenkívül hagyásával is egy ötmilliós személyi állomány áll Oroszország rendelkezésére, akik közül mindenki bír bizonyos fokú fizikai felkészültséggel és fegyverismerettel.

A csecsen vezér szerint ha ennek az állománynak csak a felét vetik be a harctéren, az is képes lenne arra, hogy elpusztítsa bármelyik nyugati hadsereget.

Kadirov közben szót ejtett azokról az orosz férfiakról is, akik Putyin bejelentése után tömegével igyekeztek elmenekülni az orszából, a katonai szolgálat elől. Kadirov szerint ezek az emberek paraziták, szánalommal tekint rájuk, ugyanakkor mindenkinek be kell ismernie, hogy ballasztok nélkül könnyebb dolguk lesz.

Végül kiadta az ukázt és úgy fogalmazott: