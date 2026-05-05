Súlyos töltési hibát találtak az új iPhone-oknál

Mohos Márton / 24.hu
Apple iPhone 17 Pro Max.
2026. 05. 05. 08:50
Sokan számoltak be arról, hogy miután az iPhone 17-széria egyes készülékei lemerültek, néhány mobil töltőre dugva sem kapcsolt be. Szerencsére azonban van megoldás a problémára.

Kellemetlen hibára bukkantak az új iPhone-oknál, számolt be róla a 9to5Mac. A lap munkatársa szerint miután lemerült és kikapcsolt az iPhone Air mobilja, hiába dugta töltőre pár percen belül, a mobil képernyője percekig fekete maradt, és be sem tudta kapcsolni.

Miután kicsit utánanézett a problémának a neten, számos online fórumon talált hasonló beszámolót más iPhone-készülékekről.

A problémás modellek között volt az iPhone 17, iPhone 17 Pro és iPhone Air is. Azt egyelőre nem tudni, mi okozza a hibát, az viszont biztos, hogy nem minden készüléket érint, és nem is fordul elő minden alkalommal, amikor egy adott telefon akkumulátora lemerül.

Van megoldás

A lap újságírójának beszámolója szerint miután pár percig kábelesen töltötte a telefont, eredmény nélkül, kipróbálta a hardveres reset gombkombinációt (hangerő fel, hangerő le, oldalsó gomb nyomva tartása), arra számítva, hogy ez beindítja a telefont, és megjelenik az Apple logó. A képernyő azonban fekete maradt.

Ezt követően kipróbált több különböző USB-C kábelt is, de hiába. Végső kétségbeesésében megpróbálta csatlakoztatni a telefont a Mac gépéhez, de a készülékkeresőben sem jelent meg a mobil.

Végül az a módszer vált be, amit a Google-keresések között a legtöbben ajánlottak: MagSafe töltőre rakta és 15 percig úgy hagyta.

A telefont ezt követően nagyjából tíz perccel már be lehetett kapcsolni, tehát a megoldás úgy tűnik, a vezeték nélküli töltő lesz a problémára. Az Apple egyelőre nem kommentálta a híreket.

