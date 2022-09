Von der Leyen: Putyin fegyverként használja az energiát

Az Európai Bizottság elnöke a twitteren írt arról, hogy az oroszok technikai hibákra hivatkozva teljesen elzárnák a gázszállítást Európába. Ursula von der Leyen azt írja,

Putin is using energy as a weapon by cutting supply and manipulating our energy markets.

He will fail.

Europe will prevail.

The @EU_Commission is preparing proposals to help vulnerable households and businesses to cope with high energy prices.

