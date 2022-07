Novák Katalin erre kérte Jair Bolsonarót Brazíliában

Az Ukrajna elleni háború, a Brazília és Magyarország közötti együttműködés, az üldözött keresztények megsegítése és a családpolitika is témája volt a Jair Bolsonaro brazil elnökkel folytatott megbeszélésnek - mondta Novák Katalin köztársasági elnök az eszmecserét követő hétfői sajtónyilatkozatában Brazíliavárosban.

Az MTI tudósítása szerint Novák Katalin elmondta: Bolsonaro elnökkel egyetértenek abban, hogy békére, mielőbbi békekötésre van szükség, amelyhez Brazília és Magyarország is felajánlja az Oroszország és az Ukrajna közötti közvetítő szerepet.

Emlékeztetett arra is, hogy Brazília és Magyarország 2019 óta együttműködik az agrár-, az élelmiszer- és a vízipar területén, és az együttműködésnek új területe is van, az üldözött keresztények megsegítése.

Novák Katalin kiemelte, hogy az első Európán kívüli útja Brazíliába vezetett, mert a két ország közötti együttműködés rendkívül fontos. Brazília fontos partner, a két ország között diplomáciailag, gazdaságilag, a tudomány területén és az oktatásban is egyre szorosabb a kapcsolat – mutatott rá.

Elmondta, hogy Magyarország a haderőfejlesztésben két sugárhajtású katonai szállítógépet rendelt Brazíliából, amelyeket jövőre hadrendbe állítanak.

Emlékeztetett, hogy 138 nap telt azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

A támadást elítéljük, ugyanakkor a legfontosabbnak a békét tartjuk

– mutatott rá, hozzátéve: arra kérte a brazil elnököt, hogy országa befolyását is használja fel annak érdekében, hogy minél előbb véget érhessen az Oroszország és Ukrajna közötti háború.

A megbeszélés harmadik területeként a családok védelmét és a családpolitikát emelte ki. Mint mondta, Magyarország köztársasági elnökeként is a magyar családok mellett áll, a gyermeket vállaló és a gyermeket nevelő családok mellett. Kiemelte: látható, hogy a fejlett világban szinte mindenhol csökken a gyermekvállalási kedv, csökken a házasságkötések száma. Brazíliában is ilyen tendencia indult el, és ezért is örömteli, hogy Bolsonaro elnök a családok támogatását a középpontba helyezte és igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a hagyományos családok minél több segítséget kaphassanak – mondta Novák Katalin.

Mi is ezt tesszük Magyarországon, és ennek már kézzel fogható eredményei is vannak, hiszen Magyarországon duplájára nőtt a házasságkötések száma, miközben felére csökkent a terhességmegszakításoké, nő a gyermekvállalási kedv. A magyar és a brazil emberek is tudják, hogy a jövő a gyermekeinkben és a hagyományos családok támogatásában van, egyetértünk abban, hogy az anya nő, az apa férfi

– hangsúlyozta Novák Katalin, kiemelve: „ott állunk a családok és az üldözött keresztények mellett, ugyanakkor nemet mondunk a tömeges migrációra, hiszen látjuk annak a káros következményeit.”