Alvó embereket figyel egy idős betörő Prágában

A cseh rendőrség keres egy férfit, aki éjszakánként emberek otthonába tör be Prágában, és figyeli őket, amint alszanak – írja a The Guardian. A férfi időnként apró lopásokat is elkövet.

Az otthoni biztonsági kamerák felvételei egyértelműen jelzik, hogy az elkövetőnek nincs ellenére az emberek jelenléte

– közölte Jan Rybanský prágai rendőrségi szóvivő csütörtökön. A szóvivő szerint azt lehet mondani, hogy a betörő kifejezetten olyan lakásokat keres fel, ahol emberek alszanak.

A rendőrség eddig hét ilyen esetet regisztrált, de szerintük ennél több is lehetett.

Az 55 és 60 év közötti gyanúsítottról tudni lehet, hogy sántít, és többnyire Prágában tört be idegen emberek házába. Volt olyan hely is, ahol egy éven belül kétszer is megfordult hasonló körülmények között.

A férfit három évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti, ha elítélik – közölte a rendőrség.