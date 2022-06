Alkotmányba foglalnák az abortuszhoz való jogot a franciák

Emmanuel Macron francia elnök pártjához tartozó képviselők egy csoportja törvényjavaslatot kezdeményez, hogy az abortuszjogot beillesszék az ország alkotmányába – írta meg a Washington Post két parlamenti képviselő szombati nyilatkozatára hivatkozva.

Az érintettek egyértelműen arra reagáltak, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte a nők abortuszra vonatkozó alkotmányos védelmét.

Az abortuszhoz való jog Franciaországban már szerepel egy 1975-ös törvényben, amennyiben ez bekerülne a francia alkotmányba, az megerősítené az abortuszhoz való jogot a jövő generációi számára – mondta Marie-Pierre Rixain, a Mozgásban a Köztársaság parlamenti képviselője.

– fogalmazott Rixain. A törvényjavaslat tartalmazna egy olyan rendelkezést, amely „lehetetlenné tenné, hogy bárkit megfosszanak a terhesség önkéntes megszakításának jogától”.

Aurore Berge, a Macron-párti frakció vezetője a parlamentben kijelentette, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának döntése az abortuszjog visszavonásáról „katasztrófa a nők számára szerte a világon”.

Macron már pénteken reagált a döntésre, szolidaritását fejezte ki az Egyesült Államokban élő nőkkel. A francia elnök Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott: „az abortusz minden nő alapvető joga. Meg kell védeni.”

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022