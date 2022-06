Eltörölték az USA-ban az abortuszhoz való alkotmányos jogot

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság (LB) döntésében pénteken alkotmányellenesnek minősítette az abortuszhoz való jogot — írja a New York Times. Ez azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok 50 államának nagyjából felében ezután illegális lehet a művi terhességmegszakítás, sőt, egy tucatnyi államban már most is van erre vonatkozó jogszabály, amely azonnal hatályba lép, ha a Roe vs. Wade-del kapcsolatos korábbi ítéletet eltörlik.

A Politico azt írja, hogy 5:4-es arányú döntés született, vagyis a bíróság hat, konzervatívnak mondott tagjából egy, John Roberts, az LB főbírója amellett szavazott, hogy a Roe vs. Wade ítélet továbbra is hatályban maradjon, és alkotmányos legyen az abortusz. A döntés előzménye, hogy a Bíróság elé vitték a Mississippi államban hatályban lévő abortusztörvényt, amely csak a terhesség 15. hetéig engedélyezi a szabad művi terhesség megszakítást, szemben a Roe vs. Wade-ítéletben megszabott 24. héttel. John Roberts egy közleményt is kiadott, amelyben kritizálta konzervatív társai döntését.

A Roe vs. Wade egy 1970-ben indult per volt, amelyet a Legfelsőbb Bíróság tárgyalt. Főszereplője a Jane Roe álnéven futó Norma McCorvey volt, aki 1969-ben, 22 éves munkanélküli hajadonként a harmadik gyerekét várta, amikor abortuszt akart elvégeztetni Texasban. Henry Wade Dallas megyei főügyész feladata az volt, hogy betartassa a törvényt, miszerint csak akkor lehet engedélyezni a művi terhességmegszakítást, ha a terhesség veszélyezteti az anya életét.

McCorvey beperelte Wade-et, és az ügy az Legfelsőbb Bíróságig jutott. A felperes azt állította a bíróságon, hogy a texasi jogszabály alkotmányellenesen homályos, és megsérti a magánélethez való, alkotmányosan védett jogot. A bíróságnak arról kellett ítéletet hoznia, hogy az amerikai alkotmány elismeri-e a nők jogát az abortuszhoz – még akkor is, ha erről nincs benne konkrétan szó.

A Legfelsőbb Bíróság 7-2 arányban úgy döntött, hogy elismeri, de ennek a jognak a védelmét egyensúlyban kell tartani a kormánynak azzal a céljával, hogy megvédje a nők egészségét és az „emberi élet lehetőségeit”. Az akkor ugyancsak konzervatív többségű LB döntése szerint az amerikai nőknek joguk van az abortuszhoz a terhesség első trimeszterének végéig, és ebben az esetben a döntés csak rájuk és az orvosukra tartozik.

Idén májusban aztán kiszivárgott egy döntéstervezet, amelyben arról volt szó, hogy az LB engedélyezné azt, hogy az egyes államok maguk dönthessenek arról, hogy engedélyezik-e a művi terhességmegszakítást. Bár a tervezetekről szoktak próbaszavazásokat tartani és azok még nem jelentenek végleges döntést, az amerikai közvélemény nagyjából biztosra vette, hogy a legfelsőbb bírák valóban meg fogják fordítani a Roe vs. Wade-et.

A kiszivárogtatás felkavarta az amerikai közéletet. Joe Biden elnök kijelentette, hogy ha a Legfelsőbb Bíróság ténylegesen felülbírálja a Roe-ügyet, akkor ő egy szövetségi törvénnyel fogja garantálni az azokban biztosított jogot az abortuszra. Ehhez azonban rögös út vezet: az amerikai szövetségi szenátusban jelenleg 50 demokrata és 50 republikánus törvényhozó ül. Ha egyszerű többséget igénylő kérdésben döntetlenre állnak, akkor az alelnök, egyben a szenátus elnöke dönt, ám vannak olyan demokrata párti szenátorok, akik időnként a republikánusokkal szavaznak.

A New York Times összeállítása szerint húsz államban teljesen törvénytelenné válik az abortusz vagy erősen korlátozni fogják, tíz államban egyelőre bizonytalan a helyzet, mert a jogszabályokon vagy az állam vezetőin múlik, és húsz olyan állam lesz, ahol továbbra is védett marad az abortuszhoz való jog, vagy ezek után fogják azt kiterjeszteni. A lap számításai szerint a teljes tiltás mintegy 25 és fél millió nőt érint, és több mint 12 millióan lesznek olyanok, akiknél egyelőre nem tudni, mi lesz.

Több olyan cég is van ugyanakkor, mint például a Starbucks, a Netflix, a Tesla vagy az Airbnb, amelyek már korábban közölték, hogy fedezik az útiköltséget azon dolgozóiknak, akik abortuszt szeretnének elvégeztetni, de ehhez másik államba kell utazniuk. Eric Adams, New York polgármestere, pedig azt mondta pénteken, hogy a város segít azoknak, akiknek ilyen beavatkozásra van szüksége.

Több republikánus politikus is üdvözölte a döntést. Mitch McConnell, a szenátus republikánus csoportjának vezetője azt mondta, hogy egy fél évszázadot vártak erre az ítéletre, Mike Pence, volt amerikai elnök pedig kijelentette, hogy „az élet győzött”.