Két bizottság is fellázadt Brüsszelben az atom és a földgáz zöld címkéje ellen

Az Európai Parlament két bizottsága is támogatta azt a javaslatot, hogy az EU ne minősítse a gáz- és atomenergiát klímabarát beruházásnak. A Bizottság korábban már környezetbarát forrásként ismerte el a földgázt és az atomenergiát.

Az Euronews keddi cikke szerint a gazdasági és a környezetvédelmi bizottság is támogatásáról biztosította azt az állásfoglalást, amely megpróbálja megakadályozni az Európai Bizottság azon tervét, hogy a gáz- és atomenergiát felvegyék az EU úgynevezett taxonómiájába. Ez a „fenntartható” befektetések listája, amelynek célja, hogy a magántőkét az éghajlatváltozással kapcsolatos célokat támogató befektetések felé terelje.

Az uniós országok és a törvényhozók megosztottak abban a kérdésben, hogy az atom és a gáz elég zöld-e ahhoz, hogy kiérdemeljék ezt a címkét. A Bizottság február elején fenntartható energiaforrásként ismerte el a földgázt és az atomenergiát is, annak ellenére is, hogy a zöldek és több tagállam is tiltakozott ez ellen. A bizottság szerint ezek az energiahordozók ugyanis lényegesen jobbak, mint a „piszkos” szén.

“Ha teljesíteni szeretnénk a zöld átmenet céljait, nincs választásunk, el kell fogadnunk az atomenergiát” – mondta akkor az Euronewsnak egy francia liberális EP-képviselő, Christophe Grudler. Szerinte a karbonsemlegességhez 2050-re 15 százalékra kell emelni az atomenergia arányát az uniós energiamixben.

A bizottság szerint a gáz- és atomerőműveknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük a zöld címke elnyeréséhez, beleértve a kibocsátási határértékeket, amelyek a ma viszonylag magas CO2-kibocsátású gázerőművekre is vonatkozhatnak.

Az Európai Parlament július elején szavaz az állásfoglalásról.