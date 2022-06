Tartalékosokkal támadtak az oroszok, visszaszorították őket

Szeverodonyeck fele áll jelenleg az orosz erők irányítása alatt. Az orosz erők nemrég még a város 70 százalékát tartották ellenőrzésük alatt, de az elmúlt két napban visszaszorítottuk őket” – közölte vasárnap Szerhij Hajdaj, a Luhanszk megyei kormányzó. Az ukrán politikus egyúttal “rendkívül nehéznek” minősítette a szeverodonyecki helyzetet. A harcokban az itt található Azot vegyi üzem is megrongálódott, és rakétatámadás érte a szomszédos Liszicsanszkot is.

Szombaton Hajdaj azt mondta: a mostaninál több nagy hatótávolságú fegyverre van szükségük az ukrán erőknek ahhoz, hogy az orosz tüzérséget tartósan távol tudják tartani.

A brit védelmi minisztérium a szokásos napi összefoglalójában arról írt, hogy az oroszok rosszul felszerelt tartalékosokat vetettek be Szeverodonyecknél, akiket a luhanszki szakadár területekről soroztak be.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 June 2022

