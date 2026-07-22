Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország Központnál

Kutatási és lefoglalási céllal szálltak ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyére 2026. július 21-én. A nyomozók lefoglalták a társaság elektronikus dokumentumait – közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium.

Milyen ügyben nyomoznak a hatóságok?

A NAV Kiemelt Ügyek Osztályának nyomozói egy a cég feljelentése alapján indult büntetőeljárás keretében mentek ki a helyszínre. Az eljárás a 2018 és 2020 közötti időszak gazdálkodásával összefüggő költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt van folyamatban, a nyomozók a bűncselekmény tárgyi és okirati bizonyítékait, valamint egyéb bizonyítási eszközeit foglalták le.

A Családbarát Magyarország Központ korábbi működésében 2020-ban egy ügyvezetőváltást követően több olyan problémára derült fény, amelyek miatt felmerült a szabálytalanságok gyanúja. Egyebek mellett bizonyos támogatásokkal nem vagy nem megfelelően számoltak el, a dokumentáció hiányos, illetve egymásnak ellentmondó volt, továbbá számos feltűnő adminisztrációs hiba is előfordult.

Már évekkel ezelőtt jelezték a problémát

A cég először saját maga, majd az ABT Tanácsadó Kft. bevonásával vizsgálta át a korábbi éveket és a beszállítói szerződéseket. Mivel a feltárt ügyek összetettnek bizonyultak, külső szakértők bevonására is szükség volt.

2021–2022-ben a Miniszterelnökség megbízásából egy külső cég teljeskörűen átvilágította a Családbarát Magyarország Központot, ám ezt a jelentést csak az akkori ügyvezető ismerhette meg.

Az üggyel kapcsolatban Tóth Kinga Dóra, szociális, család- és idősügyi államtitkár elmondta: