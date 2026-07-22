Ketten kiléptek, megszűnt a Fidesz-frakció Óbudán

Kozma János és Malinás Sándor képviselők kilépnek az óbudai Fidesz-frakcióból, ami a szükséges 3 fős létszám alá csökkent, így megszűnik – közölte Kiss László polgármester a kerületi Facebook-csoportban.

A független, korábban DK-s polgármester megjegyezte, hogy ezzel Óbuda lett az első kerület, ahol megszűnik az önálló Fidesz-frakció. Kissnek állítása szerint „nincs bővebb információja” a kilépésekről. Hozzátette, hogy nagyon örül annak, hogy egyre többen ismerik fel, hogy a helyi közéletet nem kell pártcsatározásoknak kitenni.

Óbuda egyébként a kerületeken és pártokon átívelő korrupciós botrányban mélyen érintett: Czeglédy Gergelyt, Kiss korábbi alpolgármesterét, és Puskás Péter volt fideszes alpolgármestert is letartóztatták az ügyben. Czeglédy egy 2024-es vallomásában azt is állította, hogy Kiss Lászlóval már 2006-ban megegyeztek az akkori helyi fideszes óbudai vezetéssel a korrupciós pénzek 70-30-as arányú felosztásával.

Nemrég a 24.hu-n részletesen bemutattunk egy az óbudai korrupciós hálózathoz tartozó történetet, ami a legendás Bivalyos csárda eladásához fűződött.