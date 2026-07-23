Másfél éves, halott gyerek őrizte Ávila városát

A spanyolországi Ávilában csatornázási munkák során bukkantak egy 12. században eltemetett gyermek érintetlen sírjára, amely alig öt méterre fekszik a több mint két és fél kilométer hosszú városfal főkapujának tengelyétől – írja a Múlt-kor.hu. Egyelőre sem a gyerek neme, sem halálának oka nem ismert, annyit tudni, hogy halálakor mintegy másfél éves volt.

Csontjai hiánytalanul maradtak fenn, temetése rendkívül puritán volt, semmilyen kísérő tárgyat nem helyeztek az elhunyt mellé, a nyílást pedig csupán két darab fehér kővel fedték le. A régészek szerint a sírnak szimbolikus jelentősége volt: a városkapunál vagy településhatáron történő temetés római kori rituálé,

a közösség fizikai és spirituális határainak megóvását célozta.

Rosa Ruiz régész figyelemre méltónak nevezte, hogy a középkori, vallásos spanyol társadalom kollektív emlékezetében és mindennapi gyakorlatában ennyire élénken éltek ezek a kereszténység előtti hitbéli elemek. A temetkezés a kasztíliai határvidék intenzív betelepítésével és az ávilai erődítmények védelmi célú megerősítésével egy időben történt, a római falrendszert a 11. században VI. Alfonso leóni és kasztíliai király parancsára építették át a muszlim hadjáratok elleni védekezés jegyében.

További érdekes cikkeink a közelmúltból:

Így ünnepli Európa a magyarok győzelmét

El Niño: valami szokatlan történik az Atlanti-óceánon

A depresszió és a mánia körforgásában szenved mintegy százezer magyar – ezt kell tudni a bipoláris zavarról

Parasztok temették mocsárba a magyar királyt