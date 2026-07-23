Féltávhoz érkezik a szezon a Forma-1-ben, a nyári szünet előtti utolsó versenyhétvégét pedig épp Mogyoródon rendezik, és rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
- Vajon George Russell vissza tud kapaszkodni a világbajnoki címért zajló versenybe, vagy csapattársa, Kimi Antonelli tovább növeli előnyét?
- Kinéz a Ferrarinak egy újabb futamgyőzelem?
- Mennyit javul az Aston Martin a fejlesztéseknek köszönhetően?
Ezekre a kérdésesekre majd vasárnap kapjuk meg a végső választ, de előtte sem fogunk unatkozni. Íme, a Magyar Nagydíj menetrendje:
2026. július 24., péntek
- Formula 3, szabadedzés: 09:55–10:40
- Formula 2, szabadedzés: 11:05–11:50
- Formula 1, 1. szabadedzés: 13:30–14:30
- Formula 3, időmérő edzés: 15:00–15:30
- Formula 2, időmérő edzés: 16:05–16:35
- Formula 1, 2. szabadedzés: 17:00–18:00
- Porsche Mobil 1 Supercup, szabadedzés: 18:30–19:15
2026. július 25., szombat
- Formula 3, sprintfutam: 10:05–10:50
- Porsche Mobil 1 Supercup, időmérő edzés: 11:20–11:50
- Formula 1, 3. szabadedzés: 12:30–13:30
- Formula 2, sprintfutam: 14:15–15:05
- Formula 1, időmérő edzés: 16:00–17:00
2026. július 26., vasárnap
- Formula 3, főfutam: 08:40–09:30
- Porsche Mobil 1 Supercup, futam: 10:10–10:45
- Formula 2, főfutam: 11:25–12:30
- Formula 1, pilótafelvonulás: 13:00–13:30
- Formula 1, Magyar Nagydíj: 15:00–17:00
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