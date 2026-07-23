Féltávhoz érkezik a szezon a Forma-1-ben, a nyári szünet előtti utolsó versenyhétvégét pedig épp Mogyoródon rendezik, és rendkívül izgalmasnak ígérkezik.

Vajon George Russell vissza tud kapaszkodni a világbajnoki címért zajló versenybe, vagy csapattársa, Kimi Antonelli tovább növeli előnyét?

vissza tud kapaszkodni a világbajnoki címért zajló versenybe, vagy csapattársa, tovább növeli előnyét? Kinéz a Ferrarinak egy újabb futamgyőzelem?

Mennyit javul az Aston Martin a fejlesztéseknek köszönhetően?

Ezekre a kérdésesekre majd vasárnap kapjuk meg a végső választ, de előtte sem fogunk unatkozni. Íme, a Magyar Nagydíj menetrendje:

2026. július 24., péntek

Formula 3, szabadedzés: 09:55–10:40

Formula 2, szabadedzés: 11:05–11:50

Formula 1, 1. szabadedzés: 13:30–14:30

Formula 3, időmérő edzés: 15:00–15:30

Formula 2, időmérő edzés: 16:05–16:35

Formula 1, 2. szabadedzés: 17:00–18:00

Porsche Mobil 1 Supercup, szabadedzés: 18:30–19:15

2026. július 25., szombat

Formula 3, sprintfutam: 10:05–10:50

Porsche Mobil 1 Supercup, időmérő edzés: 11:20–11:50

Formula 1, 3. szabadedzés: 12:30–13:30

Formula 2, sprintfutam: 14:15–15:05

Formula 1, időmérő edzés: 16:00–17:00

2026. július 26., vasárnap