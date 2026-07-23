Masszívan korrupt, de legális; jóérzésű ember ilyenbe nem megy bele, a nemzetbiztonsági tudása előny – szakértőket kérdeztünk Szijjártó BYD-hez való igazolásáról

Bombaként robbant a hír július 15-én: Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról és a BYD kínai vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként folytatja karrierjét. Az, hogy egy anyagilag is kecsegtető, presztízzsel járó vezetői pozíciót kínált a kínai BYD a politikusnak, olyan fejlemény, melyet maga Orbán Viktor is megsüvegelt: „A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!”.

Arról, hogy mennyit köszönhet a kínai technológiai óriás az egykori külgazdasági és külügyminiszternek, ebben a cikkünkben írtunk. Röviden: az összeg konzervatív becslések szerint is több tízmilliárd forintra tehető. Igaz, a támogatások túlnyomó többsége az állam által vállalt infrastruktúrafejlesztésekből áll, melyek a szegedi gyár körül valósulnak meg. Aláírt, hatályos támogatási szerződésből csupán egyet találtunk: ezt még 2025-ben kötötte a céggel a magyar állam, melynek keretében az új, 10,3 milliárdos értékben megvalósuló fóti járműtechnológiai alkatrészgyár létrehozását támogatták valamivel több, mint 1 milliárd forint értékben. Bár 2018-ban a komáromi ipari parkban termelő elektromos buszgyár részére is megítélt a kormány 925,4 millió forint támogatást – ennek feltételei között 150 új munkahely teremtése is szerepelt – a vállalat a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség tájékoztatása szerint végül elállt a támogatási szerződéstől.

A váltással kapcsolatban Magyar Péter sem rejtette véka alá a véleményét: szerinte az ügy felveti a korrupció gyanúját. Velkey György tiszás külügyminisztériumi államtitkár kérésére pedig szerdán összehívták az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát, hogy megvizsgálják, milyen nemzetbiztonsági kockázatok következnek abból, hogy Szijjártó a BYD-hez szerződik, hiszen külügyminiszterként hozzáférése volt a legérzékenyebb államtitkokhoz. A bizottsági ülés anyagait 2051-ig titkosították, és közölték: az sem elképzelhetetlen, hogy magát Szijjártót is meghallgatják az ügyben.

A következőkben az egyenlet másik oldalát vizsgáljuk meg, azaz azt, mit hozhat Szijjártó a BYD-nak a „konyhára”. Milyen racionális érvek állhatnak az igazolása mögött, mennyire aggályos a szerződtetése és hogyan hathat mindez a BYD és a magyar kormány kapcsolatára?

Kapcsolatrendszer és antibefolyás

Egyáltalán nem megy ritkaságszámba, hogy egy multicég egy korábbi politikust alkalmaz. Még csak nem is Kína-specifikus ez a jelenség: a világon minden nagy cég így működik. Ilyenkor általában a volt politikusok kapcsolatrendszerét hasznosítják, ezek a szereplők pedig rendszerint mindenkivel jóban vannak, és ki tudják használni befolyásukat a vállalat érdekében az adott országban vagy régióban. Pogátsa Zoltán közgazdász azt mondta: