Vadász Gergely hegyvidéki momentumos önkormányzati képviselő azonnali hatállyal lemondott az alpolgármesteri posztjáról. Azt írja: régóta gondolkozott azon, hogy meddig vállalhatja ezt a tisztséget annak ismeretében, ahogyan Kovács Gergely kutyapártos polgármester vezeti a XII. kerületet.

Vadász elmondása szerint egyértelművé vált számára, hogy Kovács nem érzi a felelősségét a munkakapcsolatuk megromlásában, miután másodszor is a képviselő-testület elé terjesztette a leváltását. A momentumos politikus megjegyzi, hogy az ügyet legutóbb napirendre sem sikerült venni a testületben, mivel még a kutyapártos képviselők közül sem támogatták többen az erről szóló indítványt.

Vadász Gergely szerint Kovács Gergely nem párbeszéddel kívánja rendezni a szakmai nézeteltéréseiket, hanem az eltávolításával zárná le azokat, amihez kész nagykoalíciót szervezni a Fidesszel és a DK-val az erről szóló szavazáson.

Ebben a politikai játszmában nem vagyok hajlandó statisztaszerepet vállalni, ezért a mai napon azonnali hatállyal lemondtam az alpolgármesteri tisztségről

– írja.

A momentumos képviselő szerint a polgármester tavasz óta azt a hamis képet festi, hogy próbál vele egyeztetni. „A valóságban az egyetlen bűnöm az, hogy számos kérdésben – a tervezett óvodabezárásoktól az ingatlangazdálkodásig – ragaszkodtam a szakmailag megalapozott döntésekhez, válaszként azonban zsarolást, fenyegetéseket és személyeskedést kaptam. Mindez nem most kezdődött, hanem hónapok óta tart” – fogalmaz.

Testközelből láttam, ahogyan Kovács Gergely a polgármesteri székbe ülve saját elveit is feladta. Láttam, ahogy a kerületi korrupció egyik legnagyobb feltárója az átláthatóság ellenlábasa lett. Láttam, hogy miközben folyamatosan a részvételiségről beszél, egyre kevesebb lakossági fórumot tart, az érdemi kérdéseknek pedig nem ad teret, és láttam, hogyan írja felül a szakmai szempontokat és a közérdeket a polgármester autoriter döntéshozatala.

Vadász szerint a polgármester által teremtett mérgező légkört jól mutatja egy február közepén történt eset, amikor részletes, szakmai levélben jelezték, hogy nem támogatják az óvodabezárásokat, az álláspontjukat pedig pontról pontra kifejtették.

Vadász bemutat egy sms-ezést, amely alapján azt állítja, hogy Kovács a levelükre nem szakmai választ küldött, hanem alpári módon megfenyegette őt azzal, hogy ellehetetleníti a munkáját és hitelteleníteni fogja a nyilvánosság előtt. A polgármester az sms-ezés alapján állítólag olyanokat írt neki, minthogy:

„…aztán magyarázkodj, te faszfej”, és „…baszakodjál velem, hülyegyerek”.

A momentumos képviselő a levelüket, illetve az állítása szerint Kovácstól erre érkező üzeneteket is feltöltötte egy mappába, amely itt érhető el.

Megkerestük Kovács Gergelyt Vadász Gábor állításaival és az általa bemutatott üzenetekkel kapcsolatban. Amint válaszol, beszámolunk róla.

A hegyvidéki polgármester és a kerületi momentumosok között hosszú hónapok óta nyilvánosan követhető csatázás zajlik. Kovács szerint Vadászék érdemi indokok nélkül blokkolják a javaslatait. Az alpolgármesterék szerint viszont Kovács azt várja tőlük, hogy feltétel nélkül támogassák a terveit.

Kovács Gergelynek a testület más képviselőivel is komoly konfliktusai voltak. Májusban egyik legfontosabb szövetségese, a Kutyapárt kulcsembere, Kocsik Tekla mondott le az alpolgármesteri megbízatásáról. Még korábban pedig több képviselő is távozott a polgármester frakciójából.

Kovács Gergely úgy vesztette el a szavazati többségét a hegyvidéki képviselő-testületben, hogy 2024-ben a 12 egyéni körzetből 12-őt a közösen induló ellenzék nyert meg: akkor 9 kutyapártos, 2 momentumos és egy civil jelölt jutott a testületbe, a Fidesz pedig csak kompenzációs listán jutott négy mandátumhoz.