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Belföld

Magyar Péter: Továbbra sem kérek megerősített védelmet

MTI/Kovács Márton
admin Vaskor Máté
2026. 07. 23. 06:23
MTI/Kovács Márton

Magyar Péter azután sem kezdett el aggódni testi épségéért, hogy szerdán élő adásban köpték le, az eset után pedig többen a nyilvánosságban üzenték meg neki, hogy ideje lenne megértenie, ki ő.

A miniszterelnök szerdán késő este pontot tett az ügy végére. A Facebookon azt írta,

nagyon köszönöm a sok támogató üzenetet! Ugyanakkor továbbra sem kérek megerősített védelmet. Szeretnék ember maradni az emberek között. Teszem, amíg tudom.

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő lapunknak azt mondta, nem Magyarnak kellene eldöntenie, hogy kell-e neki személyvédelem, vagy sem.

Magyar egyébként nem akart feljelentést tenni a köpés miatt, de más megtette helyette.

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