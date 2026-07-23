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Nyíregyházára nem kellett, új csapatában a BL-selejtezőkön lődözi a gólokat

24.hu
2026. 07. 23. 03:42
Eneo Bitri középhátvéd létére három meccsen két gólnál jár a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Az albán védő nyáron hagyta el a Nyíregyháza Spartacus csapatát, hogy hazatérjen a KF Egnatiába. Ez a váltás nagyon bejött neki, mivel a BL-selejtezőkben a moldovai Petrocubot 7-2-es összesítéssel búcsúztatta új együttese, ráadásul ő is betalált. Szerda este a szlovén Celje már keményebb ellenfélnek számított, de nem Bitrinek, aki a hetedik percben fejelt hálóba egy szögletből érkező beadást. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy egy komoly megpattanás is kellett ehhez.

A Celje valóban erősen állt a lábán, előbb fordított, majd az Egnatia egyenlítése után 3-2-re is vezetett, de végül megint egalizált az albán bajnok, ezzel 3-3-ra mentve a találkozót. A párharc tehát továbbra is nyílt, Bitri pedig a visszavágón próbálhatja meg növelni a BL-góljai számát.

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