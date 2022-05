Négy kutya pusztult el a tűző napon hagyott kocsiban, míg gazdájuk ebédelt

Állatkínzás bűntette miatt emeltek vádat egy floridai nő ellen, aki négy kutyája halálát okozta azzal, hogy a tűző napon álló autóban hagyta őket – írja a Click Orlando.

Tesia White a Florida államban található New Smyrna Beach városában ült be egy étterembe barátjával, ahová kocsival érkeztek. Velük volt a nő négy kutyája is: egy négyéves arany retriever, egy kétéves boxer és két háromhónapos goldendoodle kölyök. A nő állítása szerint bekapcsolta a légkondicináló berendezést, amikor kint hagyta a kutyákat az autóban. Vallomásában azt állította, hogy egyszer ki is ment az autóhoz ellenőrizni az ebeket, akkor még rendben voltak. Amikor azonban egy órával később befejezték az ebédet és barátjával visszatértek az autóhoz, mind a négy kutya eszméletlen volt. A barátja által indított segélyhívás szerint a kutyákat mozdulatlanul találták, mindegyiknek habzott a szája, az állatokon már nem lehetett segíteni. A helyszínelő rendőrök megállapították, hogy az autóban nem volt bekapcsolva a légkondi – ez ellen a pár azzal védekezett, hogy a kutyák kapcsolhatták ki véletlenül –, és körülbelül 32 fok volt a járműben, a hőség okozta az állatok halálát.

A kutyák gazdáját, a zokogó 25 éves nőt bilincsben vitték el a helyszínről, négy rendbeli állatkínzás miatt indul ellene eljárás.