Trump örülhet és szomorkodhat is a georgiai előválasztás miatt

Vegyes érzelmekkel fogadhatta a keddi, Georgia államban lezajlott republikánus előválasztás eredményeit Donald Trump – derül ki az MTI beszámolójából.

Az állam megüresedő szenátusi helyéért folyó versenyben a Trump által támogatott Herschel Walker több mint kétharmados támogatottsággal öt másik republikánus politikust utasított maga mögé. Az afroamerikai, sportolóból lett szövetségi szenátorjelölt korábban az Atlantától 100 kilométerre keletre fekvő Athensben működő, 1785-ben alapított Georgiai Egyetem profi amerikaifoci-csapatának volt rendkívül sikeres támadójátékosa. Később az amerikai profi ligában (NFL) játszott a Dallas Cowboys, a Minnesota Vikings, a Philadelphia Eagles és a New York Giants csapatában is. 1999-ben beválasztották az amerikai egyetemi fociliga hírességeinek csarnokába (College Football Hall of Fame), ami tovább növelte ismertségét és népszerűségét.

Ugyanebben az államban a Trump által korábban támadott Brian Kemp hivatalban lévő georgiai kormányzó kedden szintén több mint kétharmados fölénnyel nyert David Perdue korábbi georgiai republikánus szenátorral szemben a kormányzói székért folyó előválasztáson. Ennek az a politikai jelentősége, hogy Kempet Trump volt alelnöke, Mike Pence, míg Perdue volt szenátort Donald Trump támogatta hivatalosan a georgiai republikánus előválasztás folyamán. Pence, aki még 2020 januárjában fordult el Trumptól, hétfőn este személyesen is kampányolt Kemp mellett, akit számos korábbi és jelenlegi republikánus kormányzó – Chris Christie (New Jersey), Doug Ducey (Arizona) és Pete Ricketts (Nebraska) – is a támogatásáról biztosított. Trump azért neheztelt Kempre, mert az a 2020-as elnökválasztás során ellenállás nélkül hitelesítette a georgiai választási eredményeket.

A republikánus párti jelöltek a 2022. november 8-án esedékes félidős szövetségi kongresszusi és állami kormányzói választásokon mérhetik össze erejüket demokrata párti ellenfeleikkel. A kormányzói székért rendkívül szoros verseny várható.

A közvélemény-kutatási adatok elemzése szerint a Republikánus Párt jó eséllyel visszaszerezheti a washingtoni képviselőházban a többséget, míg a 100 fős szenátusban bármelyik irányba elbillenhet a jelenlegi 50-50-es szavazatarány. A képviselőház vagy a szenátus republikánus párti többsége komoly akadályt jelentene Joe Biden amerikai elnök politikai programjának végrehajtása során.