A meggyötört ujgurok kiszivárgott arcképcsarnoka miatt magyarázkodik Kína

Az ujgurok táborokba zárása régóta köztudott, most rendőrségi dokumentumok szivárogtak ki a gyakorlatról.

Méretes dokumentumcsomag jutott el a világ több vezető médiumához arról, hogyan bántak a kínai hatóságok a hszincsiangi ujgurokkal. A muszlim vallású kisebbséget az utóbbi években sztálinista módszerekkel hurcolták átnevelő táborokba, sokukat megkínozták és megölték a hatóságok. A mostani adatcsomagot egy hekker szerezte meg a hszincsiangi rendőrség adatbázisából, Adrian Zenz aktivista hozta őket eredetileg nyilvánosságra – írja a Guardian.

Sok elfogott emberről vannak a csomagban fotók, illetve egyes dokumentumok részletezik, hogy aki szökni akar, azt agyon kell lőni.

Miközben a nyugati vezetők népirtásnak nevezik, amit Kína kényszermunkával, sterilizációval és a kulturális örökség elpusztításával visz véghez, addig Kína az évszázad hazugságának nevezi mindezt, mondván ők csak terrorellenes, deradikalizációs műveleteket hajtanak végre, az ujgurok pedig önkéntesen mennek bizonyos tréningekre.

Zenz korábban arról írt, egyfajta politikai paranoia uralkodott el a kínai tartományi vezetésben (ugyanis a 2008-as pekingi olimpia környékén megerősödött az ujgur szeparatizmus, terrortámadások is előfordultak), így ártatlan polgárokat is elhurcoltak egy idő után, a számuk egymillióra is tehető egyes becslések szerint. Az AP hírügynökség októberben arról írt, a paranoia múlóban, több könyörtelen intézkedésen enyhítettek a hatóságok, visszakúszóban van a normalitás.

Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főképviselője is Hszincsiangba látogat, bár vizsgálatot nem fog végezni. Kritika is érte emiatt, rossz nyelvek szerint a kínai állam egyfajta Patyomkin-túrát fog neki szervezni. Az amerikai és brit diplomácia is közben Kínát bírálta az emberi jogokhoz való hozzáállása miatt. Bachelet szerdán és csütörtökön látogat majd el Ürümcsi és Kasgar városokba, Vang Ji kínai külügyminiszter pedig reményét fejezte ki, hogy az ENSZ-biztos újta tisztázza majd a téves információkat.