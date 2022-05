Két ukrán régiót tervez annektálni Oroszország

Oroszország Donyeck és Luganszk régió annektálását tervezi az amerikaiak értesülései szerint. Május közepén ezért népszavazást terveznek a térségben Oroszországhoz való csatlakozásról. A két ukrán megyét még nem foglalták el teljesen az oroszok, noha pár hete hatalmas erőket csoportosítottak át ide, hétfőn is csak minimális haladásról számolt be az amerikai védelmi minisztérium.

Korábban volt szó arról, hogy az ország déli részén található Kherszonban is tartanak népszavazást, de ezt egyelőre még nem tudták összehozni. Viszont könnyen lehet, hogy következő hetekben itt is sor kerülhet erre, ahogy a rubelt mint fizetőeszközt is bevezették a múlt héten.