Ezen a felvételen lelőnek egy helikoptert

A Twitteren terjed egy felvétel, aminek felirata szerint egy ukrán Stugna-P ATGM tankelhárító fegyvert működtető csoport kilőtt egy alacsonyan szálló orosz Ka-52-es, becenevén Alligator támadó helikoptert. Mint minden háborús videó hátterét, ezt is érdemes kritikával kezelni. A felvétel készítésének helyszínét nem tudni.

A Ukrainian Stugna-P ATGM team shoots down a hovering Russian Ka-52 "Alligator" attack helicopter with a very well timed shot.🔥🇺🇦pic.twitter.com/R3xHFEyNdE

