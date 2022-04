Kiszorították az oroszokat Kijev környékéről is, de a veszély nem múlt el

Kiszorították az oroszokat Kijev környékéről is, de a veszély nem múlt el

Andrea Carrubba / Anadolu Agency (Photo by Andrea Carrubba / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Andrea Carrubba / Anadolu Agency (Photo by Andrea Carrubba / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

A hírt Hanna Maljar az ukrán védelmi miniszter helyettes közölte szombat este. A bejelentés szerint a főváros körül mintegy harminc települést sikerült visszafoglalniuk az ukrán erőknek. Ukrán és nyugyati források szerint egyre valószínűbb, hogy az oroszok Kelet-Ukrajnába csoportosítják át az erőiket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat esti videóüzenetében arra figyelmeztetett, hogy a visszavonuló orosz csapatok aknákat hagyhatnak hátra lakóházak, elhagyott felszerelések, sőt, akár holttestek közelében.

Az államfő szerint a visszavonulás nem jelenti azt, hogy enyhülne a háborús helyzet, mert a távolból továbbra is mérhetnek rakétacsapásokat az oroszok azokra a településekre, amelyeket most elhagytak. Kelet-Ukrajnában pedig heves harcokra lehet számítani. Az aknákkal kapcsolatos állítását független források nem erősítették meg.

A fővárostól északnyugatra lévő Bucsa településen tömegsírra bukkantak, amelyben 280 férfi holttestét találták meg, közölték a helyi hatóságok. A vonatkozó jelentések szerint orosz katonák célirányosan végezték ki a férfiakat Bucsa településen.

Tarasz Bezerovec ukrán újságíró, politikai elemző a Twitteren azt írta: a 16 és 60 év közötti férfiakat megölték, több megkötözött holttesten fejlövés nyomaira bukkantak.

Az AFP helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy több mint húsz, civil ruhát viselő holttestet látott a város egyik utcáján. Az AP amerikai hírügynökség tudósítója arról számolt be, hogy ukrán katonák huzalok segítségével húzták be civilek holttesteit az utcákról, attól tartva, hogy a halottak közvetlen közelében aknák lehetnek. Helyiek szerint a távozó orosz katonák több polgári személyt megöltek a városban.