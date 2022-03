Terrorhullámra készül Izrael a hat halottat követelő lövöldözés után

Egy héten belül már a harmadik halálos támadás történt Izraelben: egy palesztin fegyveres tüzet nyitott emberekre Tel-Aviv elővárosában, Bnei Brakban kedd este – írja a BBC News. Az ultraortodox zsidók által lakott környéken történt lövöldözésben öten haltak meg, majd a rendőrség a merénylővel is végzett.

A férfiről készült képeken látszik, hogy feketébe volt öltözve és egy M16-os fegyvert szorongatott. Előbb két ukrán férfire lőtt rá, akik egy élelmiszerbolt előtt várakoztak, majd tüzet nyitott egy elhaladó kocsira, aminek a sofőrje szintén meghalt. Még egy negyedik embert agyonlőtt, mire kiérkeztek a rendőrök és tűzharc kezdődött. Ebben egy rendőr és a támadó is életét vesztette. Egy mentős elmondta, szemtől szembe került a támadóval, de a fegyvere csütörtököt mondott, ezért ő megúszta.

"l Iive on Hashneim Street in #BneiBrak and I was at home when I heard #gunshots. I immediately went out to the street and saw a #terrorist pointing a weapon at me. By a miracle his weapon jammed and he couldn't shoot…" pic.twitter.com/TnW2jBqAjn

