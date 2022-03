Durva tűzijáték kísérhette az orosz hadihajó elsüllyesztését

Az ukrán haditengerészet bejelentette, hogy csütörtökön elsüllyesztett egy nagy orosz partraszálló hadihajót a dél-ukrajnai Berdyanszk kikötőváros közelében. Az akcióval a bejelentés szerint megakadályozták, hogy orosz utánpótlást szállítsanak a megszállt városban.

Az ukrán védelmi miniszter-helyettes csütörtöki közleményében azt írta, hogy a Berdjanszkban megsemmisült hajó akár 20 harckocsit, 45 páncélost és 400 ejtőernyőst szállíthatott. Az Associated Press ukrán tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy az akcióban két további hajót is megrongáltak az ukránok, és egy 3000 tonnás üzemanyagtartály is megsemmisült, amelyről a tűz átterjedt a közeli lőszerkészletekre is. (Huffpost.com)