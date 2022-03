Harmadik napja 10 ezer fölött az új fertőzöttek száma Izraelben

Harmadik napja 10 ezer fölött van az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzéses esetek száma Izraelben, jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.

A járvány gyors terjedéséért az egészségügyi minisztérium szakemberei szerint a BA.2 vírusváltozat a felelős, amely már az esetek 60-70 százalékát teszi ki Izraelben.

A fertőzési együttható (R) folyamatosan emelkedik, jelenleg 1,39, noha egy hete még csak 0.9 volt. Ez a szám azt mutatja, hogy egyre meredekebben emelkedik az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, 100 vírushordozó már 139-nek adja tovább a fertőzést.

A tárca szerdai adatai szerint jelenleg a kórházakban fekvő 849 beteg közül 300-nak súlyos az állapota, 119-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak, és 16-an műtüdővel lélegeznek, írja az MTI.

Kedden csaknem 78 ezer teszt elvégzésével 13 384 új vírushordozót azonosítottak, 17,24 százalékos pozitivitási aránnyal. 64 271 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 14 692-en vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.

Izraelben jelenleg 130 település „erősen fertőzött” kategóriában van, 31 helység minősül közepesen, 41 pedig enyhén fertőzöttnek, és 78 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.

Tavaly december vége óta 6 701 597, ötévesnél idősebb embert, az ország lakosságának 72,07 százalékát, oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4 471 869-en kaptak, és 742 743-an adatták be maguknak a negyedik oltást is.

Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 449-en haltak meg a koronavírus okozta Covid-19 betegségben a járvány kezdete, 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 30-an vesztették életüket, ez 41 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.