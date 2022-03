7,3-as erősségű földrengés rázta meg Japánt, szökőárriadót rendeltek el

Erős földrengés rázta meg szerdán Japán északkeleti partját, ami miatt szökőárriadót is elrendeltek – írja a The Jerusalem Post.

Az NHK közszolgálati műsorszolgáltató szerint a rengés 7,3-as erősségű volt.

A földrengés Myagi és Fukusima prefektúrákat sújtotta. Utóbbi településen áll a fukusimai atomerőmű (nyitóképünkön), amelyet 11 éve kilences erejű földrengés rongált meg a világ egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófáját okozva.

A földrengés Tokió egy részén áramkimaradást okozott.

Az NHK híradása szerint várhatóan egy méter magas szökőár éri a part menti területeket. A Meteorológiai Szolgálat illetékesei arra kérik az érintett területeken élőket, hogy tartózkodjanak a parttól.

🔔#Earthquake (#地震) M7.4 occurred 78 km SE of #Sendai-shi (#Japan) 18 min ago (local time 23:36:32).

— EMSC (@LastQuake) March 16, 2022