Lefoglalták az orosz állami fegyvergyártó cég vezérének jachtját Barcelonában

A spanyol hatóságok ideiglenesen lefoglalták egy orosz oligarcha 140 millió dolláros jachtját Barcelonában – írja a Reuters. A 85 méteres jacht Valerie Szergej Csemezovhoz, az orosz állami fegyvergyártó vállalat, a Rosztek (vagy Rostec) vezérigazgatójához köthető.

The ‘Valerie’ yacht — which #PandoraPapers show is linked to Russian oligarch Sergei Chemezov and his stepdaughter via an intricate network of offshore companies — has been retained in Barcelona by Spanish authorities, ICIJ partner @elpais_america reports. https://t.co/ZavPrqbl9W

