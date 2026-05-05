„Nem adtam a rokonaimnak kölcsön, ezért rávették a hétéves kislányt, mondja azt, hogy zaklattam” – vallotta a szexuális erőszakkal vádolt favágó

Nem adtam nekik korábban húszezer forintot kölcsön, ezért találták ki ezt az egészet. Láttam, hogy a család hazatérő tagjai azt mondják a kislánynak, hogy mondja azt, hogy amíg ők távol voltak, addig én zaklattam őt.

– ezt mondta a vallomásában az borsodi férfi, akit egy hétéves kislányon elkövetett szexuális erőszak miatt állít bíróság elé az Encsi Járási Ügyészség.

Jogg Zsolt, a Borsod Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője lapunknak azt mondta, hogy tavaly október elején történt az eset. A terhelt az unokatestvérénél vendégeskedett, és segített nekik fát vágni az udvaron.

Amikor a vendéglátók elmentek a boltba, akkor a két gyermek egyedül maradt a házban. A férfi ekkor azt mondta a társának, hogy bemegy a házba, hogy fát tegyen a tűzre. Ezután bement az épületbe, és – a felnőtt hozzátartozók távollétét kihasználva – fogdosni kezdte a hétéves kislányt, majd szexuális erőszakot követett el rajta.

Döbbenetes vallomás

Amikor a gyermek hozzátartozója hazaért, akkor a kislány rögtön elmondta neki, hogy milyen szörnyűséget műveltek vele. A családtagok ezt követően felelősségre vonták a rokonukat, majd értesítették a rendőrséget. Az ügyész elmondta még, hogy a minősített szexuális erőszakkal vádolt férfi azt mondta a vallomásában, hogy gyakran ment az unokatestvéréhez, de ő soha nem nyúlt a kislányhoz.

Állítása szerint, amikor hazaértek a rokonok, akkor látta, hogy azt mondják a gyereknek, hogy mondja azt, hogy a távollétükben zaklatta őt és hogy mit csinált vele. Elmondása szerint teljesen megdöbbent ezen a hazugságon

– mondta Jogg.

Az ügyész elmondta még, hogy az ügyészség öt év fegyházbüntetést és öt év közügyektől eltiltást kért a vádlottra, előkészítő ülésen történő beismerés esetére, azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett arra is indítványt tettek, hogy végleg tiltsák el minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolc év alatti személlyel kapcsolatba kerülhetne.