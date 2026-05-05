Horvátországnyaralásturizmusvízesés
Élet-Stílus

Mindegy, hogy festői, vagy vad vízesésre vágyunk, Horvátország a megoldás

Julien Duval
Zrmanja folyó
Szponzorált tartalom
2026. 05. 05. 10:19
Julien Duval
Zrmanja folyó
Déli szomszédunk, Horvátország legszebb tájai alig néhány órás autóútra vannak tőlünk, sokan azonban mégis csak Dubrovnikot, Splitet, vagy épp Zárát (Zadar) ismerik, illetve járják be évről évre. Az ország ennél persze jóval több csodát tartogat a lelassulni vágyó, vagy akár aktív pihenést kereső turistáknak, hiszen a gyönyörű hegyeket, erdőket és természeti csodákat hátizsákkal, egy bicikli nyergében, vagy akár evezés közben is élvezhetjük.

A romantikus élményeket és nyugodt sétákat keresők mellett az adrenalinszintjüket feltornázni kívánókat az ország legkülönbözőbb részein ezernyi vízesés várja, ezek közül gyűjtöttük most össze azokat, amiket feltétlenül érdemes megnézni, közben pedig a turisták tömege miatt sem kell igazán aggódni.

Horvátország ékköve

A világhírű Plitvicei-tavak Nemzeti Parkot nyilvánvalóan senkinek sem kell bemutatni, hiszen a világörökség részét képező terület nevét mindenki jól ismeri, csodáival azonban kevesebben vannak tisztában. A tizenhat tó, illetve kilencven vízesés között mindenki megtalálhatja a saját kedvencét, egy részüket pedig nem csak egy hegyi túrán, de akár hajóval is meg lehet látogatni.

Maradandó élmény lehet a legnagyobb tó, a Kozjak nyáron, vagy ősszel való meglátogatása, hiszen egy csónakot bérelve, vagy hajón utazva hosszan gyönyörködhetünk a tájban, hallgathatjuk a boldog madarakat, vagy épp figyelhetjük a napszaktól függően kék, türkiz, vagy smaragdzöld vizet.

A vízesésimádóknak kihagyhatatlan az ország legnagyobbjának számító Nagy-vízesés, aminél nem árt, ha egy esernyőt is tartunk magunknál. A Korana folyón található zuhatagtól rövid sétára indulva több másik zuhatagot is meglátogathatunk, a falécekből összeállított útvonal pedig néha a víztükör felett alig néhány centiméterrel vezet végig minket.

Julien Duval Mrežnica folyó

A jobbára ma is érintetlen Koranát nem csak kívülről csodálhatjuk, a vállalkozó kedvűek ugyanis több mint tíz kilométeres raftingtúrákon vehetnek részt, zúgók és mésztufa akadályok tucatjain átkelve.

Ha ennél kevésbé járt útra vágyunk, akkor irány a közeli Mrežnica folyó, ahol magunkat kisebb-nagyobb útvonalakra befizetve élvezhetjük a vadvízi evezést. A félszáz vízeséssel tarkított, hatvannégy kilométer hosszú folyón a kezdők, illetve a profibbak is megtalálják a számításaikat, hiszen a legsebesebb szakaszokon kívül kajakozni és kenuzni is lehet.

Ha itt tervezünk magunknak nyaralást, akkor érdemes a tágabb értelemben vett környéken is körülnézni, hiszen ahogyan távolodunk a terület szívétől, úgy találunk egyre több kisebb vízesést, ahol akár hosszú órákon át is zavartalanul csodálhatjuk a természetet.

A kis Plitvice

A Plitvicei-tavaktól mindössze egy félórás autóútnyira kanyargó Slunjčica folyó nem túl hosszú, hat és fél kilométeres hosszán azonban huszonhárom vízesést, illetve száguldó patakokat találunk, közben pedig kanalas malmokban gyönyörködhetünk.

Julien Duval Plitvicei Tavak Nemzeti Park

A helyi legendák szerint éjszaka előbújó tündéreknek is otthont adó folyam tufalerakódásai, sziklái, illetve kanalas malmai az év minden szakaszában festői látványt nyújtanak, a Tündérhaj-vízesésnek pedig lehetetlen ellenállni.

Isztriai meglepetés

Nem csak az ország kincsekkel teli, felkapott részein, de akár Isztria számos rejtett szépséget rejtő tájain is találkozhatunk szép vízesésekkel: ilyen a Floriciciből indulva, a Szent Simon-túraúton öt perc alatt elérhető Sopot-vízesés, ami harminc méteres magasságával a félsziget legnagyobbja.

Luka Esenko Sopot-vízesés

Meglátogatását érdemes összekötni a Szent Simon-túraút egy nagyobb szakaszának bejárásával, vagy a közeli Opatija (Abbázia) meglátogatásával, ami a XX. században az Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország, a Független Horvát Állam, illetve Jugoszlávia része is volt, mielőtt a függetlenné vált Horvátország részévé vált.

A megszelídített vad

A kígyóként hullámzó Zrmanja folyó két arcát is mutatja a turista felé: felső része tavasszal, illetve a nyár elején sebes folyamként száguld, alsó része pedig nyaranta akár kisgyermekekkel együtt is jól evezhető. A békésebb részeken a rejtett folyóágakat is érdemes felfedezni, néhol megállva egy hűsítő fürdőre.

A környék a természetjárókat is elkápráztatja, hiszen a Krupa és a Zrmanja találkozásánál fekvő mésztufa gát, valamint a Visoki Buk vízesés tündérmesébe illik.

Kalóztanyától a rákokig

Az egykor kalózoknak otthont adó, ma csodálatos kilátást nyújtó erődje, illetve a Cetina folyó fölé emelkedő sziklái miatt ismert

Ivan Šardi Omiš városa

Horvátország kevéssé ismert csodáinak egyike, pedig a közelében az izgalmakra és a gasztronómiai csodákra vágyók is megtalálhatják a számításukat: a Cetina mentén a rohanó víz által évmilliók által kialakított területeken futó hegymászótúrákon vehetünk részt, vadvízi evezhetünk, sőt, akár a helyi ételspecialitásokkal is érdemes megismerkedni. Utóbbiak közül ajánljuk a szárított házi sonkát, a pršutot, a békát, vagy épp a folyami rákokat, amiket sokféleképpen tudnak elkészíteni.

Az adrenalinszintünket talán itt a legkönnyebb emelni, a római romok és maradványok közt futó Cetinán futó túráknak ugyanis része az a négy méter magas nyereg is, ahonnan leugorva képtelenség, hogy hirtelen ne ugorjon nagyot a pulzusunk.

A hét vízesés

A Šibenik szomszédságában található Krka Nemzeti Park egy igazi aduász, hiszen az azonos nevű folyó által átölelt területen kanyonok, mésztufa sziklák, tavak, szigetek és vízesések tömege várja az oda érkezőket.

A Budapest területének mindössze negyedét elfoglaló park hét vízesését mindenképp érdemes végigjárni: ezek közül a legnagyobb a Skradinski buk, ami négyszáz méteres szélességével, illetve 46 méteres magasságával már távolról felhívja magára a figyelmet.

Julien Duval Krka Nemzeti Park

Ennél is szélesebb az innen hajón elérhető, 450 méteres függönyével elkápráztató Roški, aminek partján egy skanzent találunk. Itt némi szerencsével a vízesés alatt, vagy vízbe lógatott lábbal is megebédelhetünk.

A folyó felső részén egy nyugodt óriást is megismerhetünk: ez a hatvan méteres magasságból lezúgó Manojlovac-vízesés, amit egy rövid, korábban Ferenc József császár, Sisi, illetve a római légiók által is járt úton érhetünk el.

A Krka Nemzeti Parkra is ugyanaz igaz, mint a listánk elején említett Plitvicei-tavak vidékére: a környék kisebb, kevéssé járt környéken lévő zuhatagjaira is érdemes időt szánni, azok ugyanis csenddel és nyugalommal hálálják meg az igyekezetünket.

Horvátország tele élettel

Horvátország igazi paradicsom a kultúra és a természet szerelmeseinek egyaránt. Fedezd fel a tengerparti kisvárokok történelmi csodáit, térképezd fel a buja természetet akár sétálva, vízen, de akár levegőben. Kóstóld végig a mediterrán konyha és a horvát hagyományos gasztronómia különlegességeit. Élj át minden élményt, élj át minden érzést, éld át Horvátországot!

 

A cikk az Horvát Idegenforgalmi Közösség (CNTB) támogatásával készült.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tíz ok, ami miatt középpárttá zsugorodhat az Orbán Viktor vezette Fidesz
Wáberer György Iványi Gáboréknak utalta tovább a Magyar Pétertől visszakapott 100 milliót
Balásy Gyula felajánlotta a cégcsoportját az állam részére
Sulyok Tamás ellentmondott Orbánnak a gyermekvédelmi törvény ügyében
Tíz ok, ami miatt középpárttá zsugorodhat az Orbán Viktor vezette Fidesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik