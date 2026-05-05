Fertőszögi Péter címlapon mutatta meg lányát, a többdiplomás Zsófit

Fertőszögi Péter, a Kincsvadászok műtárgyszakértője nemrég a Meglepetés magazin címlapján mutatta meg többdiplomás lányát. A jelenleg Barcelonában tanuló Zsófi a tavaszi szünetben látogatott haza Budapestre, ekkor került sor közös apa-lánya fotózásukra is.

Zsófi korábban a milánói és a rotterdami egyetemen is tanult, beszél angolul, németül, olaszul és spanyolul, néhány hónapon belül pedig a harmadik és a negyedik mesterképzését is megszerezni.

A szakmai tapasztalatszerzés után lehetne belőle múzeumvezető vagy művészeti igazgató egy aukciós háznál, de akár egy nemzetközi tanácsadó cégnél vezető közgazdász is. A következő hónapok döntik el, merre halad tovább a karrierje. Szóba került a külföldi munka is egy közgazdasági vállalatnál, de még nincs végleges elhatározás. Azt tanácsoltam Zsófinak, döntsön úgy, ahogy a szíve és az esze diktálja, ahogy ő jónak látja. Én sosem szóltam bele a gyerekeim pályaválasztásába, mert tudom, hogy értelmes és felelősségteljes felnőttek, akik segítség nélkül is képesek irányítani az életüket

– fogalmaz Fertőszögi, akinek előző házasságából van egy Máté nevű fia, és saját gyermekeként szereti második felesége fiát, Dávidot is. A 31 Máté sikeres kertépítő üzletember, aki jelenleg mezőgazdasági mérnöknek tanul, a 36 éves Dávid pedig jónevű ügyvéd.

Ami 23 éves lányát illeti, a műtárgykereskedő szerint általában két-háromhavonta tudnak találkozni.

Néha Zsófi ugrik haza fapadossal, máskor az édesanyjával mi látogatjuk meg őt. Az együtt töltött minőségi időben hiszek, a tartalmas beszélgetésekben és a közös programokban. Például tegnap a Szépművészeti Múzeumban az első kínai császár agyagkatonáit bemutató kiállítást néztük meg.

A beszélgetés alkalmával Zsófi udvarlóiról is szó esett. A BÁV ART művészeti igazgatója azt mondja, nem aggódik amiatt, hogy lánya rosszul választana, és nem is szól bele, kivel barátkozik, tudja ugyanis, hogy Zsófinak van egy elvárása a partnere és a barátai felé.

Ilyen párt képzel el Zsófinak

A lányom olyan nő, akinél magasan van a mérce. Nem fog egy olyan fiatalember mellett lehorgonyozni, aki esténként csak PlayStationnel játszik, vagy a mobiltelefonját bámulja. A lányomat egy tanult, intelligens férfi oldalán képzelem el, akivel azonos az érdeklődése, együtt járnak kiállításokra, színházba és kulturális rendezvényekre

– osztotta meg a lappal a műtárgykereskedő, aki bevallása szerint akkor lenne elégedett édesapa, ha karrierválasztás előtt álló lánya is megtalálná a számítását, és minden percét élvezné a majdani munkájának.