Már az orosz állami tévében is a háborút kritizálják

Egy meghívott vendég kimondta a tabunak számító háború szót, más arról beszélt, hogy orosz katonák halnak meg ebben a pillanatban is.

A rendkívül szigórú állami kontroll ellenére az orosz állami televíziót is elérték a háborút ellenző hangok. A 444 szúrta ki, hogy az elmúlt napokban kétszer is akadt arra példa, hogy az ukrajnai inváziót kritizálták a szereplők.

A védelmi minisztérium alá tartozó Zvezda TV-ben ma is aktív katonatisztek beszéltek arról, hogy ebben a pillanatban is orosz katonák halnak meg Ukrajnában. Ez azért is jelentős állásfoglalás, mert Oroszország sokáig tagadta, hogy bármiféle veszteséget is szenvedtek volna az ukrajnai háború során, ehhez képest mondták ki most, hogy az invázió az oroszok részéről is emberáldozatokat követel. A műsorvezető hamar el is vesztette a türelmét, indulatosan próbálta csendre inteni a megszólaló tisztet.

A másik eset Vlagyimir Szolovjev, Putyin egyik legmegbízhatóbb propagandistájának esti műsorában történt. Bár ő hozta a kötelezőt, vendégei közül többen is eltértek a bejáratott narratívától. A Moszkvai Állami Egyetem dékánhelyettese azt fejtegette, hogy az oroszok előtt álló időszak sokkal nehezebb elsz, mint az 1945 és 1960 közötti volt, mivel Oroszország a Szovejtúniónál sokkal jobban függ a globális piactól.

Az ismert filmrendező, Karen Sahnazarov még ennél is tovább ment, ő kijelentette, hogy ukrajnai háború nyomasztóan hat az orosz társadalomra.

Ennek a mondatnak azért van nagy jelentőssége, mert a hivatalos orosz kommunikáció szerint nincs háború Ukrajnában.

Sahnazarov ezután beszélt arról is, hogy a háborút valójában az Egyesült Államok robbantotta ki, és Ukrajna nácitlanításának szükségességét is megemlítette, a fejtegetésének konklúziója ezzel együtt az volt, hogy a katonai hadműveleteket le kell állítani.