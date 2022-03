Az Egyesült Államok gondolkodik a Roszatom elleni szankciókon

Írja a Bloomberg újságírója a Twitteren. Ha betiltják az utániumvásárlást a Roszatomtól, annak a lap szerint komoly következményei lesznek az amerikai atomerőművek hasadóanyagbeszerzésében.

SCOOP: The Biden administration is considering sanctioning Russian uranium supplier Rosatom.

Huge implications for domestic uranium mining and nuclear power operators.

No decision has been made yet.

Story on @TheTerminal w @Nickwadhams, @nwadhams, @SalehaMohsin, @willwwade

— Ari Natter (@AriNatter) March 9, 2022