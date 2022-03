A csecsen vezető ismerte el az első oroszországi halottakat

Mióta Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője megfenyegette Európát is, tudni lehet, hogy csecsen harcosok is részt vesznek az Ukrajna elleni orosz támadásban. Kadirov tőle szokatlan módon nemrég közzétett fájó adatokat is, méghozzá a csecsen áldozatokét. Ez azért nagy szó, mert Oroszország nem közli a saját veszteségeit, ami az ukrán oldal szerint már az ötezer főt is meghaladja. Kadirov a CNN közvetítése szerint azt írta a Twitterén, hogy

sajnos már vannak veszteségeink a Csecsen Köztársaság lakosai közül. Ketten meghaltak…, hat további ember megsérült különböző fokon.