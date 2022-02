Magyar nyelvű projektet indít az egyik legismertebb szlovák újság

2022 első félévében a Denník N nevű szlovák lap magyar nyelvű projektet indít – számolt be erről a portál saját felületén.

A Denník N közleményében úgy fogalmazott:

a magyar médiaszabadság válságban van, és ez a szlovákiai magyarokat fokozottan érinti. A szlovákiai magyar közösség története során először maradt számottevő demokratikus képviselet nélkül, és a helyzetét tovább nehezíti, hogy a hazai magyar nyelvű média jelentős része politikusok, oligarchák és üzleti érdekcsoportok kezében van. Most van esély ezen változtatni.

Az új projekt felületén többféle tartalom kapna helyet: saját anyagok mellett a Denník N legfontosabb cikkeinek fordítását is közölnék. A független portál eddig is jelentkezett magyar nyelvű tartalommal, amely Pozsonyi podcast néven érhető el. A tervek szerint a magyar-szlovák együttélés kérdéseiről, a fontosabb dél-szlovákiai ügyekről és személyiségekről, továbbá Magyarország és Szlovákia kapcsolatáról számolnának be színvonalasan és rendszeresen.

A projekt előfizetésalapú lesz, a lap pedig egy többlépcsős rendszerben fejlődne. A vezető Szalay Zoltán lesz, aki 2019 óta a Denník N újságírója, míg korábban az Új Szó és az Irodalmi Szemle főszerkesztőjeként is dolgozott.